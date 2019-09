Jet de Ranitz: 'Inholland zit al vier jaar lang in de lift'

Een duidelijk carrièrepad? Dat heeft de Haagse Jet de Ranitz (48) nooit bewandeld. ,,Toen ik begon met werken was het: aanpakken wat je aanpakken kan. In een tijd van hoge werkloosheidscijfers was ik na mijn studie Frans in Leiden blij met mijn aanstelling als datatypiste. Waar me dat ooit zou brengen? Daar had ik echt geen idee van.''