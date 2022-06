Jeugd terroriseert kinderboerderij: ‘Wordt op schapen gereden en met bakstenen naar varkens gegooid’

Theo (67) doet er alles aan om dieren te helpen: ‘Puppy's kwamen in emmer calciet aan hun einde’

Zijn huwelijksnacht liet Theo de Wijs (67) in 1998 schieten voor een grootschalige reddingsactie van met olie besmeurde dieren op een Deens eiland. Direct na het feest verruilde hij zijn trouwpak voor een overall en weg was hij. Vijftig jaar na de start van de door hem opgerichte Dierenambulance De Wijs springt de Hagenaar nog altijd zijn bed uit om een gewonde kat of zwaan te redden. ,,Ik doe dit werk met liefde.”

