Jeugdbendes knokten uit verveling, óf om meisjes

Op BBC Two heb ik hem laatst nog gezien. De klassieker West Side Story. Ik weet zeker dat jij het dansen in die film ouderwets zult vinden. Dát was in Den Haag trouwens de tijd van de jeugdbendes, die door jou – zestig jaar later – boeven zouden worden genoemd. Jongeren, tussen de 14 en 19, werden in 1963 geïnspireerd door deze film die in bioscopen als Metropole Tuschinski en Odeon draaide.