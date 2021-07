Jeugdbescherming in Haagse regio onder verscherpt toezicht: kinderen moeten te lang wachten op hulp

Wachttijden voor specialistische hulp zijn te lang in de regio. Kwetsbare kinderen horen binnen drie maanden geholpen te worden met passende zorg. In de praktijk duurt het vaak langer, jongeren komen op een wachtlijst te staan. ‘Een meisje met een lichte verstandelijke beperking en autisme die niet naar school ging, heeft acht maanden moeten wachten op passende hulp.’ Het is een van de voorbeelden die in het rapport worden aangekaart.

Het gaat bij specialistische hulp om bijvoorbeeld baby’s en jonge kinderen van wie de ouders niet in staat zijn voor hen te zorgen vanwege drugsgebruik of ernstige psychiatrische problemen. Of om kinderen die slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld en jeugdigen die zelf niet mee kunnen doen in de samenleving vanwege drugsgebruik, persoonlijkheidsproblematiek of het plegen van ernstige delicten.

Lange wachtlijsten

In totaal zijn er in de regio 25 casussen getoetst op tijdige inzet van passende hulp. In zes gevallen was in overleg met het gezin (nog) niet overgegaan op hulpverlening. Van de negentien overgebleven situaties was er slechts in tien gevallen op tijd passende hulp ingezet. Het ontbreken van voldoende specialistische hulp is een groot knelpunt in de regio. Er zijn wachtlijsten bij gezinshuizen, jeugd-ggz, ambulante jeugdhulp en forensische zorg.

Deze lange wachttijden maken het werk van hulpverleners een stuk moeilijker, zo komt naar voren in het onderzoek. ‘Wanneer een jongere lang moet wachten op een intakegesprek of start van de hulpverlening raken zij hun motivatie kwijt en moet je de volgende keer nog harder werken om ze gemotiveerd te krijgen’, aldus een van de ondervraagde jeugdbeschermers.

Kwetsbaar

Niet alleen de regio Zuidwest, maar ook in de andere tien regio’s waarin jeugdbescherming is onderverdeeld zijn er gebreken. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid deden onderzoek naar vierhonderd kinderen en gezinnen in Nederland. De jeugdbescherming in ons land blijft heel kwetsbaar, zo wordt in het rapport geconcludeerd.

In de regio Zuid-West, waar Den Haag en omstreken onder valt, schiet jeugdbescherming dusdanig tekort dat het de komende zes maanden onder verscherpt toezicht komt te staan. Dit gebeurt eveneens in de regio’s Rijnmond en Noord-Holland.

Wel zijn er enkele aspecten in Zuidwest verbeterd sinds het laatste rapport, in oktober vorig jaar. Toen kreeg jeugdbescherming in de regio vier maanden de tijd om elke jeugdige met een jeugdbeschermingsmaatregel op tijd aan een vaste hulpverlener te koppelen. Dat blijkt nu grotendeels te zijn gelukt.

