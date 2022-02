Jeugdhulpaanbieders maken vaak teveel winst: ‘Zorggeld moet echt naar zorg gaan’

Dat er heel veel geld in de zakken van jeugdhulpaanbieders belandt, wordt verleden tijd. Vanaf dit jaar gaat de gemeente Den Haag grenzen stellen aan de flinke winsten van aanbieders. ‘Want zorggeld moet ook echt naar de zorg gaan.’

In 2020 bleken 26 van de 183 jeugdhulpaanbieders in Den Haag en omliggende gemeenten meer dan vijf procent rendement te hebben gemaakt. Het bedrag boven de 5 procent komt neer op 1,6 miljoen euro. Een flink bedrag dat volgens de gemeente dan niet meer terugkomt in de zorgpotjes.

,,Met de jeugdzorg zijn tientallen miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld gemoeid”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid. ,,Dat geld moet aan de kwaliteit van de zorg worden besteed.”

Publiekgeld

En omdat de winst vaak te danken is aan publiek geld voert Den Haag nu als eerste grote stad in dat de winst maximaal 5 procent mag zijn. ,,Maakt een aanbieder toch meer winst (bij de laagst mogelijke overheadkosten), dan moet het overschot aantoonbaar in de kwaliteit van de jeugdhulp worden geïnvesteerd.”

En niet alleen in de stad gaat dat maximum in. Ook in Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

