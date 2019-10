Jeugdzorgaanbieders slepen gemeenten voor rechter om budget: ‘Je kan kinderen niet in de kou laten staan’

Gemeenten in Haaglanden vinden dat ze ruimhartig de kosten gaan vergoeden voor jeugdzorg. Maar nagenoeg alle jeugdzorg­aanbieders, van groot tot klein, voelen zich klemgezet. Je kan kinderen niet in de kou laten staan, vinden ze. Het oordeel is aan de rechter.

Het gebeurt niet vaak dat ze bij de Haagse rechtbank voor een kort geding moeten uitwijken naar een grote rechtszaal. Gisteren bleek ook die ruimte niet eens genoeg zitplaatsen te bevatten. Advocaten en werknemers van jeugdzorgaanbieders, die verantwoordelijk zijn voor 85 procent van alle jeugdzorg in de tien Haaglandengemeenten, dromden samen. Laaiend zijn ze over de vergoeding die de gemeenten willen gaan geven voor jeugdzorg. Zij vragen aan de rechter een oordeel.

Maar gemeenten als Den Haag, Delft, Westland en Zoetermeer vinden dat wat ze voorstellen prima tarieven zijn. Zij willen dat de jeugdzorginstellingen doelmatiger hun geld uitgeven en efficiënter met de zorg omgaan. Veel te veel uren gaan op aan administratie, overleg of reistijd. Ze wijzen naar andere regio’s waar jeugdzorginstellingen beduidend minder tijd kwijt zijn aan overhead, hooguit 25 procent. Soepel zijn ze nog door te rekenen met 32 procent, vinden ze.

Grote verliezen

Maar de boze jeugdzorgaanbieders, zowel grote instellingen (Jeugdformaat) als de psychiater die in zijn eentje praktijk voert, voelen zich in de hoek gedrukt. Dit contract ondertekenen betekent grote verliezen en binnen een paar jaar een reeks faillissementen.

Quote Allemaal tijd die niet declarabel is, maar wel moet gebeuren advocaat van Jeugdformaat

Die overhead is wel meer dan alleen administratie, zeggen ze. De twee kinderen uit het gezin dat Jeugdformaat in behandeling kreeg, bijvoorbeeld. Vader drinkt te veel, moeder is depressief en er is huiselijk geweld. ,,Dat betekent overleg met de psycholoog van de moeder, de vader, de huisarts, de leerkracht, de wijkagent. Allemaal tijd die niet declarabel is, maar wel moet gebeuren. Sterker nog: van gemeenten moeten we dat doen’’, aldus de advocaat van Jeugdformaat.

Maar de ‘wurgcontracten’ niet ondertekenen betekent dat duizenden kinderen zonder zorg komen te zitten. ,,Er wordt een berekening gemaakt van de productiviteit, daar wordt een wiskunde op losgelaten die werkelijk is losgezongen van de realiteit’’, zei een advocaat van Curium, een academisch centrum voor kind- en jeugdpsychiatrie gisteren verbijsterd.

Schrijnend

Beide kampen zetten gisteren alles in om hun standpunt duidelijk te maken. De jeugdzorginstellingen met schrijnende verhalen over kinderen. De advocaten van de gemeenten voegden drie artikelen in het dossier over grote winsten bij zorginstellingen. Het bleek niet om jeugdzorginstellingen te gaan. Ook wezen ze op het statement dat Impegno, eveneens een grote organisatie, onlangs maakte. Die vindt dat de traditionele aanbieders veel te veel overheadkosten rekenen en in veel te dure gebouwen zitten.

Het oordeel is nu aan de rechter. Uitspraak over minimaal een week.