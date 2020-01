Jeugdzorginstelling rouwt om overleden bewoner: ‘Dit is voor iedereen het ergste dat hier kan gebeuren’

De zelfgekozen dood van een jongen die verbleef in Schakenbosch maakt veel los bij betrokkenen. Het zou veel te lang hebben geduurd voor dat is ontdekt. De jeugdzorginstelling reageert. ,,Dit is voor iedereen het ergste dat hier kan gebeuren.''

De jongen die zichzelf in jeugdzorginstelling Schakenbosch van het leven beroofde, heeft mogelijk vele uren levenloos op zijn kamer gelegen, voor hij vorige week zaterdag aan het eind van de ochtend werd gevonden. Dat zeggen bronnen tegen het AD.

Heel Schakenbosch is in mineur. ,,Dit is voor iedereen een grote klap, niet alleen voor de jongeren, ook voor alle mensen die hier werken, van de schoonmaker tot de directie", vertelt directeur Kees In 't Veld.

Nadat de jongen werd gevonden, werd iets na elf uur 's ochtends 112 gebeld. Niet alleen een ambulance, maar ook een traumahelikopter spoedde zich naar de JeugdzorgPlus instelling aan de rand van Leidschendam. Maar van verschillende bronnen kreeg deze krant signalen dat het drama zich al in de nacht had voorgedaan, en onopgemerkt bleef, omdat niemand een kijkje bij hem ging nemen. In de nachtelijke uren zou lawaai te horen zijn geweest op de kamer, vertellen twee bronnen onafhankelijk van elkaar.

Privacy

Schakenbosch wil er niet op ingaan. Dit vanwege de privacy van de nabestaanden en een komend onderzoek van de zorginspectie IGJ. Beleidsmedewerker Ellen van der Velden: ,,Wij hoorden van de politie ook dat er een officier van justitie naar de zaak kijkt." Maar dat is niet zo, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten.

In 't Veld kan in het algemeen wel schetsen dat het niet onmogelijk is dat een jongere in de instelling zo lang zonder toezicht op z'n kamer kan blijven. ,,Om 22.00 uur 's avonds eindigt het gezamenlijke programma en gaat iedereen naar de eigen slaapkamer. We gaan niet elke nacht bij iedereen kijken, dat doen we alleen als we bij het opstellen van het behandelplan hebben vastgesteld dat dit nodig is. En omdat we zoveel mogelijk een thuissituatie willen creëren, mogen jongeren die hier in het weekend zijn, soms ook uitslapen."

Traumahelikopter

Dat desondanks een traumahelikopter uitrukte, kan Schakenbosch niet verklaren. ,,Wij bepalen de inzet niet, wij hebben alleen 112 gebeld", vertelt In 't Veld. Daarna grendelde de politie de kamer af.

Een ouder betwijfelt of altijd in het dossier is vastgelegd dat iemand mag uitslapen. ,,Ik heb ook wel eens meegemaakt dat m'n kind vertelde dat-ie om één uur uit bed kwam. Had een begeleider wel geroepen of hij om twaalf uur kwam lunchen, maar hij draaide zich liever nog een keer om. Dat mocht."

Sterfgeval

Schakenbosch weet niet wat er uit het politie-onderzoek is gekomen. De eerste dagen werden de ouders geïnformeerd dat zich een sterfgeval had voorgedaan. Gisteren kregen zij een brief waarin werd gemeld dat er sprake was van zelfdoding.

In de instelling zouden kinderen aanvankelijk te horen hebben gekregen dat er een ongeluk gebeurd was. Dat vertellen een ouder en een begeleider. Die lezing wordt weersproken door Schakenbosch. Van der Velden: ,,Het is altijd een enorm moeilijke afweging wat je in zo'n geval tegen een kind zegt. Het moet ook te bevatten zijn voor ze. Maar in het algemeen proberen we zo transparant mogelijk te communiceren."

Quote Het is altijd een enorm moeilijke afweging wat je in zo'n geval tegen een kind zegt Ellen van der Velden

Daartoe werd een crisisteam ingesteld, dat de hele zaterdagavond doorwerkte. ,,Ook begeleiders en docenten die les geven op de middelbare school op ons terrein, schoven daar bij aan", vertelt In 't Veld.

Kinderrechter

Gezamenlijk bereidden zij voor hoe de jongeren zouden worden opgevangen. ,,Het was de laatste dag van de kerstvakantie, de meeste kinderen waren het weekend bij hun ouders of verzorgers. Die hebben we allemaal meteen opgebeld", blikt Van der Velden terug. Daarna werden alle voogden benaderd. De kinderen die bij Schakenbosch zitten, zijn allemaal door een kinderrechter geplaatst, en hebben een externe voogd.

Waar dat mogelijk was, mochten kinderen een nacht extra bij hun ouders logeren. Daarna is in de woongroepen en in alle klassen in een kringgesprek stilgestaan bij de dood van de jongen. Ook dagen later is de stemming nog bedroefd, merkt In 't Veld. ,,Dat kinderen hier problemen hebben, weet iedereen. Daar is ons werk ook op ingericht. Zo bekijken we bij elke plaatsing ook specifiek naar suïciderisico's. Dat gebeurt systematisch, zodat we daar allemaal rekening mee kunnen houden en een kind daarin kunnen helpen. Als het dan toch mis gaat, is dat voor iedereen het ergste dat er kan gebeuren."