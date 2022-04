Jeuk? Niet alleen hooikoorts zorgt voor kriebels: bastaardsatijnrupsen massaal onderweg naar strand

Rijswijk overweegt stappen tegen COA om plotse komst extra asielzoe­kers, maar er is ook steun

Rijswijk wil een duidelijker antwoord van het COA over hoe lang de 75 nieuwe asielzoekers in het azc blijven. Afhankelijk van die reactie worden juridische stappen overwogen vanuit het stadhuis. COA overviel de stad vorige week met het nieuws dat er extra asielzoekers komen, terwijl de afspraak was dat het azc juist leeg zou zijn per eind mei.

7:02