Jezus is volgens ‘Jauzef’ een tof gozertje: De kerst in met de Bèbel op ze Haags

videoDe Bijbel is in alle talen ter wereld verschenen, maar nu voor het eerst in het plat-Haags te lezen. Theoloog/journalist Margot Berends vertelt veertig verhalen vol humor na in De Bèbel op ze Haags. ‘Jeizus’ is daarin volgens ‘Jauzef’ een tof gozertje.