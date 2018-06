Jihadverdachte Azzedine C. op vrije voeten

De 35-jarige jihadverdachte Azzedine C. is vandaag onder voorwaarden vrij gekomen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De vervroegde vrijlating zou de kans op recidive verminderen.

De 35-jarige Hagenaar Azzedine C., die wordt vervolgd en verdacht voor het ondersteunen en promoten van de terroristische organisatie Islamitische Staat(IS) en bekend van het 'Haagse Jihadproces', komt nu onder enkele strenge voorwaarden vrij omdat hij, met zijn voorarrest erbij, tweederde van zijn straf heeft uitgezeten. Hij diende een verzoek voor vervroegde vrijlating in en het OM protesteerde hier niet tegen.

Volgens een woordvoerder van het Ressortpakket is dat een afweging geweest om de kans op recidive te verminderen. ,,We hadden ervoor kunnen kiezen om C. nog langer vast te houden, maar dan is er uiteindelijk na zijn vrijlating geen verder zicht op hem meer. Aan deze vrijlating zitten strenge regelingen verbonden waardoor dat nu wel het geval is."

Welke regelingen dat precies zijn, kan het OM niet naar buiten brengen. Volgens de woordvoerder gaat om restricties als een gebiedsverbod, meldplicht en een verbod op deelname aan demonstraties. Azzedine C., de Hagenaar die opgroeide in Wateringen, werd in eind 2015 veroordeeld tot 6 jaar cel. In hoger beroep werd die straf op 25 mei verlaagd tot 5,5 jaar cel.

Kopstuk

C., alias Abou Moussa, was een van de kopstukken van de Haagse 'jihadgroep'. Hij was prominent aanwezig bij verschillende demonstraties in de Schilderswijk. Ouders van Syriëgangers wezen C. aan als de man die hun kinderen 'geronseld' had voor de strijd. C. werd zelf in 2014 gearresteerd toen hij met zijn vrouw in Duitsland was, mogelijk was hij toen zelf ook op weg naar Syrië.

C. klaagde tijdens zijn proces meerdere keren over het zware regime tijdens zijn detentie op de terreurafdeling (TA) van de gevangenis in Vught. De terreurverdachten daar brachten het overgrote deel van hun dag door in de cel. Ook klaagden ze erover dat ze vaak 'gevisiteerd' werden, daarbij moet een gevangene zich volledig uitkleden om te kunnen controleren of hij niets mee smokkelt. Familieleden van gevangenen en experts hebben er meerdere keren op gewezen dat er een risico bestaat dat gevangenen op die een dergelijk strenge afdeling een nog grotere afkeer van de Nederlandse maatschappij krijgen.