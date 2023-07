Jij staat alleen balletjes af te wachten, opa

Lieve Rachel Opa Jan wilde alleen wat van de wereld zien, eenmaal terug wilde hij niets over de strijd vertellen

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (11) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer verhaalt hij over Hagenaar Jan van Gerven, die als oorlogsvrijwilliger naar Indië ging maar later nooit iets over de strijd wilde vertellen.