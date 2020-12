Jitske (17) wil ondoorgrondelijke bestemmingen zoals China verkennen: ‘Zwarte magie in dat land fascineert mij’

Wat is er zó speciaal aan die familiecamping?

„Het is kleinschalig, we komen er al jaren en we kennen daar veel andere jongeren. Ook zij komen elk jaar naar La Plaine in de Ardèche. De camping ligt dicht bij een rivier. Daar zitten we vaak met z’n allen uren te kletsen op het kiezelstrandje. Via Instagram maken we nu al plannen voor volgend jaar.”