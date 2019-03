Joëlle Fokke (22) mikpunt op social media na Dream School

,,Ik lach niet zo vaak, maar dat is gewoon mijn gezicht”, begint Joëlle Fokke vrijwel meteen. Ze is een van de deelneemsters aan het programma Dream School, waarin schoolverlaters les krijgen van bekende Nederlanders. Sinds de opnames krijgt de bijdehante blondine veel negativiteit over zich heen. ,,Mensen hebben meteen een mening over me. Maar ik ben niet alleen zoals ik overkom.”