Joepie (1) is een echt dametje

Blokje rondGroot, klein, knap of mooi van lelijkheid... Een hond is onze beste vriend. Voor de rubriek Blokje rond wandelt verslaggeefster Nicolette van der Werff met viervoeters die, na pech of tegenslag, op zoek zijn naar een nieuwe baas. Deze week is het de beurt aan Joepie.

Ik dacht een reutje te gaan ontmoeten. Maar de anderhalf jaar oude Joepie blijkt een teefje te zijn. Eentje die van aaien en van aandacht houdt. Het liefst kruipt ze bij je op schoot. In het opvanggezin waar ze mag logeren zijn nog twee andere honden. Het zijn mannetjes waar ze graag mee speelt. Maar gezamenlijk een tukkie doen op de grote hondenmat is er niet bij. Joepie is wel een dametje. Ze prefereert een eigen mandje of de bank naast de verwarming.

Quote Zal je net zien dat haar nieuwe baasje juist van lange haren houd Pleegbaasje

Joepie is een knappe 'fluffy' verschijning. Ze ziet er uit als een bolletje wol. ,,Het lijkt best een stevig hondje, maar als je haar in bad doet, blijft er een frêle lijfje over'', zegt haar pleegbaasje die voor de foto in de krant wel even twijfelde om voor Joepie een afspraak bij de kapper te maken. ,,Maar dan zal je net zien dat haar nieuwe baasje juist van lange haren houdt'', zegt ze terwijl ze met een kam wat hakerige herfstzaden uit de vacht van Joepie kamt. We zijn net een blokje rond geweest en dankzij wat gescharrel in het struweel behoeft haar goudkleurige vacht wat aandacht. Die krijg ze volop in haar pleeggezin en dat doet haar zichtbaar goed.

Op straat

Joepie is door Stichting Wereldhonden uit Macedonië gehaald. Ze was een pup van drie maanden oud toen ze op straat gevonden werd en mee mocht naar een boerderij waar meer dieren worden opgevangen. Je hoeft Joepie dus niets over andere honden of katten te vertellen. Daar is ze allang mee vertrouwd. Aan lawaaiige vuilniswagens en jongens op brommers moet ze echter nog wennen.

Quote Buiten op het gras vindt ze nog een beetje eng Nicolette van der Werff

Toen ze bijna drie weken geleden bij haar pleeggezin kwam, was ze nog niet zindelijk. Inmiddels gaat ze voor de achterdeur zitten als ze een plasje op het terras wil doen. Buiten op het gras vindt ze nog een beetje eng. Maar ook dat zal ze heel snel leren. Joepie lijkt op een Tibetaanse terriër. Zowel van buiten als van binnen. Ze houdt van menselijk contact.

Stichting Wereldhonden is daarom op zoek naar baasjes die alle aandacht voor haar hebben. Dat kan een gezin met kinderen zijn, maar ook een actieve senior. Voor meer info over dit schattige teefje kunt u bellen met José: 06-23826171