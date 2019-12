Joey Vos (SVC'08) wil door zijn uitstraling al met 1-0 voorstaan: 'Een beetje gek mag'

Ook iemand met inmiddels een respectabel aantal seizoenen ervaring in een eerste elftal achter zijn naam heeft nog verbeterpunten. Joey Vos: ,,De afgelopen periode heb ik veel vooruitgang geboekt op het gebied van coaching. Niet dat ik iemand ben die snel om woorden verlegen zit. Maar vaak ging ik zo geconcentreerd in het spel op dat ik hele periodes vrij stil was. Met hulp van trainer Jeffrey Frijters ben ik daar aan gaan werken en dat gaat nu een stuk beter. Als je als keeper je verdediging steeds goed 'weg zet', kun je daar een hoop gevaarlijke momenten mee voorkomen."