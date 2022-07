Johan Chandoe (85) vond moeiteloos draai in Den Haag: ‘Ik was het eerste gekleurde raadslid van Nederland’

Het eerste wat opvalt bij binnenkomst in zijn tussenwoning aan de Valkenboslaan is dat de digitale revolutie nog grotendeels aan Johan Chandoe is voorbijgegaan. En dat de 85-jarige Hagenaar heel veel leest – ook dat. Want waar je ook kijkt in de woonkamer: overal staan de boeken en kranten hoog opgestapeld. Die leeswoede ontstond toen hij heel lang geleden praktisch zonder scholing in de gemeenteraad terechtkwam. ,,Juist omdat ik zo weinig opleiding had genoten toen ik naar Nederland kwam’’, zal hij daar later over zeggen, ,,wilde ik niet dat iemand me kon verwijten dat ik te weinig wist.’’