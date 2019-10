Johan Remkes officieel waarnemer Den Haag: ‘Hij kan rust brengen in Den Haag’

Het VVD-raadslid Chris van der Helm, voorzitter van het presidium, zei dat met Remkes wordt gekozen voor een bestuurder die in staat is de rust en gezag te brengen in het stadsbestuur. Volgens de VVD’ er kan zijn partijgenoot ook het vertrouwen van de inwoners van Den Haag in het stadsbestuur herstellen. ,,De fractievoorzitters ondersteunen de benoeming van de heer Remkes als waarnemend burgemeester dan ook unaniem en ze kijken uit naar hun samenwerking”, aldus Van der Helm.

Ook het college van B en W in Den Haag, dat nu bestaat uit VVD, D66 en GroenLinks, is blij dat er snel een waarnemend burgemeester is gevonden. ,,Wij zien ernaar uit om samen te werken met Johan Remkes. Zo kunnen we rust brengen in de stad en op het stadhuis", zei tweede loco-burgemeester Boudewijn Revis (VVD) namens het college.