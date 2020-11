John Anders (64) biedt troost als zingende schoorsteenveger: ‘Je bent zo vergeten’

Delftse wereldhit Ma Belle Amie landt na vijftig jaar op een oude witte muur: ‘Eerbetoon dik verdiend’

3 november Bij veel jongeren gaat er geen belletje meer rinkelen. Maar de Delftse groep Tee-Set was vijftig jaar geleden zo beroemd dat tijdens een optreden in Amerika ene Michael Jackson als jongste lid van de Jackson Five bij hen in het voorprogramma stond. Hoogste tijd voor een eerbetoon, vinden ze in Delft. Op groot formaat, drie bij drie meter, moet een tekstfragment uit hun grootste internationale hit Ma Bella Amie op een blinde muur verschijnen.