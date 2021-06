John Blankensteinprijs gaat naar zelfhulpgroep voor groeiend aantal drugsverslaafden in Haagse gayscene

Des te meer zijn Mark (46), Jesse (27) en Remco (41) bereid hun verhaal te delen. Over hoe een onschuldig biertje bij het carnaval uitmondde in een destructieve verslaving aan party- en designerdrugs. ,,De enige persoon met wie ik nog contact had, was mijn dealer", zegt Mark, een van de ex-verslaafden die via Rainbow & Friends lotgenoten probeert te helpen op het goede pad te blijven.