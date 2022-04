John had zijn boek niet kunnen schrijven, als een Italiaanse vriend zijn Joodse familie niet had geholpen

ADO in ‘mi­ni-voorberei­ding’ richting de play-offs niet voorbij Jong FC Utrecht

In de ‘mini-voorbereiding’ richting de play-offs is ADO Den Haag tegen Jong FC Utrecht niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Lang leek de Haagse ploeg door een doelpunt van middenvelder Dhoraso Klas op weg naar de zege, maar in de blessuretijd kwamen de Utrechtse beloften toch nog langszij.

24 april