John Lennonbus staat twee dagen in Den Haag

Het idee is overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar een gelijksoortige bus al jaren langs scholen en festivals toert. En ook in Nederland is de mobiele studio vier jaar geleden al eens gesignaleerd. ,,Sindsdien hebben we naar mogelijkheden gezocht om dit initiatief een vervolg te geven'', zegt Jorien Stravens namens organisator Popsport. ,,In februari van dit jaar kregen we te horen dat we de Pinkpop Jan Smeets Award 2018 mochten ontvangen. Hierdoor kunnen we nu de bus opnieuw laten rijden.''



Per sessie kunnen negen muzikale jongeren deelnemen aan het project. Zij worden begeleid door drie Amerikaanse technici, die zijn opgeleid door de John Lennonbus-organisatie in de Verenigde Staten. Meer info via de site. popsport.nl



