John Medley steekt ouderen en verzorgers een hart onder de riem

Update Albert Heijn ontruimd, CO2 vrijgeko­men bij lekkage in koelvitri­ne

18:12 De Albert Heijn aan de Betje Wolffstraat in Den Haag is vanmiddag ontruimd. Er is koolstofdioxide (CO2) vrijgekomen door een defect in een koelcel. De brandweer verwacht dat de winkel aan het begin van de avond weer vrijgegeven wordt.