John Medley zingt over kerst in Den Haag, maar zit dan zelf in Torremolinos

De feestelijke presentatie van de kerstsingle, woensdagavond in Koffietent The Music Brothers in Moerwijk, zal ook te zien zijn in een nieuwe realitysoap die Medley momenteel aan het opnemen is. In die serie probeert de zanger andere Haagse artiesten een duwtje in de rug te geven. De soap wordt opgenomen in en rond de koffietent aan de Lichtenbergweg die hiervoor zelfs een grondige verbouwing heeft ondergaan.



John Medley is vooral bekend als huisartiest van ADO Den Haag. Eerder deed hij ook een duet met zangeres Samantha Steenwijk die dit seizoen furore maakt in het tv-programma The Voice of Holland. Hoezeer de volksartiest ook verknocht is aan Den Haag, zelf zit hij tijdens de kerstdagen in Spanje. ,,Ze hebben mij geboekt voor optredens in Torremolinos’’, zegt hij. ,,Ach er zijn slechtere alternatieven denkbaar voor Den Haag.’’