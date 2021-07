John Verbeek redde het bunkerarchief en was kapitein op het Fort van Hoek van Holland

Zij aan zij tegen geweld in de Grote Kerk

18 juli Verschillende religieuze en maatschappelijke organisaties hebben zaterdagmiddag in de Grote Kerk in Den Haag een gezamenlijke bijeenkomst gehouden om zich uit te spreken tegen geweld en verharding in de samenleving. Aanleiding van de bijeenkomst was de moord op Peter R. de Vries.