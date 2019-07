John was de koninklijke conciërge: Als ze vervelend deden kregen ze corvee, ook als ze prins waren

J ohn van Rijswijk (22 juni 1933 - 4 juni 2019) was meer dan dertig jaar lang conciërge op het VCL. Hij was een instituut. Goed van de Haagse tongriem gesneden, ogen in de rug en een luide stem die voor iedereen herkenbaar was. Met zijn gezin woonde hij in de oude villa waar de rest van de school tegenaan was gebouwd. 's Ochtends vroeg wachtte hij de leerlingen op en als de laatste docent aan het eind van de middag weer op huis aan ging, was de lege school van John. ,,Doodzonde dat die mooie toneelzaal altijd leeg staat", dacht hij en stelde het schoolbestuur voor om de zaal af en toe te verhuren. Met de inkomsten zouden onder meer toneellampen en een geluidsinstallatie kunnen worden aangeschaft, rekende John de rector, die erg van toneel hield, voor.