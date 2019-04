John West sluit theatertour af met vrienden en familie: ‘Een avond om nooit te vergeten’

VideoHet alweer 12,5 jaar geleden dat de eerste single van de Haagse volkszanger John West uit kwam. Dit jubileum is gisteren groots gevierd in het Scheveningse Circustheater. De show is tevens de afsluiter van de eerste theatertournee van John West.