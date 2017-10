John West wint twee Buma NL Awards

De 29-jarige artiest maakte ook nog kans op de prijs van grootste feesthit met het nummer Lekkerding, een duet met Lange Frans. In die categorie moest hij de eer echter voorbij laten gaan aan Stef Ekkel & René Karst en hun nummer Liever te dik in de kist.

De Buma NL Awards zijn jaarlijkse prijzen voor Nederlandstalige muziek, uitgereikt door muziekrechtenorganisatie Buma. Voor het eerst was de uitreiking niet in Den Bosch, maar in muziekcentrum TovoliVredenburg in Utrecht. Ook waren er voor het eerst prijzen te winnen in de genres Nederlandstalig alternatief en urban. Frans Bauer, Boef, het gelegenheidstrio Vreemde Kostgangers, Marco Borsato en Ronnie Flex behoorden tot de andere belangrijke prijswinnaars. Lenny Kuhr kreeg een onderscheiding voor haar totale oeuvre.