Joint nu echt verboden in groot deel Den Haag

Wie een joint opsteekt in het centrum van de stad, kan voortaan rekenen op een boete. Maar het verbod geldt ook in delen van het Regentessekwartier, het Valkenboskwartier, op de boulevard in Scheveningen, in het Eline Vere Park, in gebied Vliethage, op de Binckhorst, op delen van de Laakkade en in het woon- en winkelgebied rondom het Zuiderpark.