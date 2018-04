Jointje op straat? Vergeet het maar!

De maatregel volgt op klachten die het stadsbestuur bereikten. Die gingen zowel over ‘stank’ die blowers zouden veroorzaken als over de vermeende geluidsoverlast. Met het verbod op blowen geeft de gemeente nu gehoor aan de klachten van bewoners uit verschillende delen van de stad.

In totaal zijn er dertien gebieden in Den Haag aangewezen waar blowers het risico lopen om bekeurd te worden als ze een hijsje nemen. Wel krijgen softdruggebruikers de tijd om te wennen aan de nieuwe regel: wie deze maand wordt betrapt, komt er nog met een waarschuwing vanaf. De plekken waar het verbod geldt zijn aangewezen voor twee jaar. Een trekje wiet kan nu dus alleen nog in de rookruimte in de coffeeshop. Of gewoon thuis natuurlijk. De gemeente Den Haag volgt met het verbod een groot aantal andere steden, die inmiddels gebieden hebben aangewezen waar niet in het openbaar geblowd mag worden.