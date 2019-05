Jojo in vorm van plastic op het strand

Waarom deze actie?

,,We willen aandacht vestigen op de hoeveelheid plastic flesjes die eenmalig worden gebruikt en worden weggegooid. En dan heb ik het over de kleine drinkflesjes waar geen statiegeld opzit. Daarom verzamelen we er 10.000 om een walvis te bouwen.‘’



Jullie vragen in het algemeen aandacht voor zwerfafval. Waarom is er niet voor gekozen om het beeld bijvoorbeeld te maken van zwerfafval, dat dan van het strand is geraapt in plaats van de plastic flesjes?

,,We sorteren alle items in 38 verschillende groepen. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat blikjes en flesjes in grote getalen achterblijven in de natuur. En we hebben nu voor flesjes gekozen, omdat die iets makkelijker zijn voor het kunstwerk.‘’



Hoeveel flesjes moeten jullie nog?

,,We zitten ongeveer op de helft, dus dat gaat goed.‘’



Het beeld wordt 7 juni onthuld. Wat gebeurt er daarna mee?

,,Na een week wordt die gedemonteerd en verhuisd naar het strand, waar die de hele zomer te zien is ter hoogte van de Keizerstraat. Voor na de zomer heeft het nog geen bestemming, maar we gaan er vanuit dat die wordt gevonden.‘’



Niet bang voor windvlagen die het plastic juist weer het strand opwaaien?

,,De flesjes zitten dusdanig vast aan het metalen skelet dat ze er niet vanaf kunnen waaien.‘’



