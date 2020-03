Joke (80) kan dankzij burenhulp haar dementerende man weer zien

Dat goede nieuws kreeg Krijgsman zaterdag, nadat ze een oproep deed in de AD-rubriek Lezers helpen lezers. Sinds de verpleeghuizen op slot gingen voor bezoek om verspreiding van het virus te voorkomen, had ze haar partner niet gesproken. Ze wil hem niet bellen, omdat ze vreest dat hij schrikt als hij alleen haar stem hoort maar haar niet ziet. Omdat wifi in het verpleeghuis instabiel is, bracht een tablet geen soelaas. Maar nu mag hij zolang als dat nodig is een oude iPhone lenen van een Haagse vrouw.