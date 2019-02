Joke Breedijk (19 april 1944 - 18 februari 2019) kon bergen verzetten. Als pas gescheiden jonge moeder met een dochter van elf in Loosduinen had ze twee banen. Tijdens schooltijd werkte ze als secretaresse. Daarbuiten doceerde ze, haar dochter ging mee, jazzballet bij diverse verenigingen. Joke maakte, eind jaren zeventig, met haar aanstekelijke enthousiasme, haar humor, haar vrolijkheid, en ook haar ijzeren discipline, van een gemiddeld getalenteerd meidenclubje een Nederlands kampioensteam.



Joke was inmiddels met pensioen en grootmoeder, toen ze op haar 65ste verhuisde naar seniorencomplex Muttersborgh in Loosduinen. ,,,Wat een saaie boel hier”, dacht Joke. Ze kwam in de bewonerscommissie en lanceerde een waanzinnig plan: een André Rieu playbackorkest met jurken, instrumenten, acts en muziek. Op de Haagse markt kocht ze tientallen meters roze, blauwe, gele en groene taft en tule en naaide lange vrolijke jurken die mooi wijduit bleven staan dankzij een vernuftige constructie van elektriciteitsbuizen. De violen, trompetten en cello’s maakte ze van spullen die ze bij het grofvuil of de kringloopwinkel vond. Het eerste optreden van het vrolijke orkest in de tuin van Muttersborgh was meteen een doorslaand succes. De club werd vervolgens overal gevraagd. ,,We hebben kerels nodig”, sprak Joke, die voor de mannen die zich vervolgens aanmeldden jacquetten naaide.



Toen het orkest de wijkkrant haalde, werd er lovend gesproken over de ‘Gouwe ouwen op volle toeren’. Een geuzennaam waar niemand meer vanaf wilde. De boekingen voor het playbackorkest stroomden binnen. De Gouwe ouwen op volle toeren speelden in alle verpleeghuizen van onze regio. Joke, verkleed als Rieu, was de orkestleider, maar ze deed ook de boekingen, het transport en de was. ’s Nachts sliep ze met een kladblok en een potlood naast zich. Zodat ze, mocht ze een ingeving krijgen, direct haar ideeën kon noteren.