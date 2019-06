Jong ADO-trainer Virgilio Teixeira blij met deelname derde divisie: 'Een enorme energie'

Jong ADO Den Haag speelt komend seizoen in de derde divisie zondag. Hun trainer is oud-eerste elftal speler Virgilio Anastacio Teixeira (45). Wat heeft hij deze voorbereiding plus jaargang voor ogen?

Virgilio Teixeira: ,,Om met ons tweede elftal in de de derde divisie uit te komen, is een wens die we binnen de club al een tijdje koesterden. De beloftencompetitie waar we in speelden bestond uit weinig wedstrijden, waardoor je lastig in het juiste ritme kwam. Ook was de weerstand niet altijd maximaal.

,,In de derde divisie is dat anders. Daar kom je wekelijks gelouterde tegenstanders tegen. Het is een mix van oud-profs die uitgekookt voetballen en door de wol geverfde spelers die zich al jaren in de top van de amateurs hebben bewezen en die fysiek sterk zijn. Aan onze jonge talenten de uitdaging om daar zo handig mogelijk mee om te gaan en een antwoord op te vinden."

Oefenwedstrijden

,,De eerste twee tegenstanders in de voorbereiding zijn aanstaande zaterdag thuis tweededivisionist Rijnsburgse Boys en de zaterdag erop spelen we uit tegen hoofdklasser HBS. Omdat we met een grotendeels nieuwe groep werken, zullen deze duels voor ons in het teken staan van alle jongens zo veel mogelijk speelminuten geven en zo een duidelijk beeld van de spelersgroep krijgen. We beginnen met een groep van 17 man. Gedurende het seizoen ontstaat vanzelf regelmatig interactie met boven ons het eerste elftal en Onder 19, dat onder leiding van Rob Penders staat."

,,Typisch aan werken met een beloftenelftal is de enorme energie die de jongens meebrengen. Ze willen graag in zichzelf investeren. Voor alles is hun spel gretig en fris, en dat enthousiasme werkt ook op een trainer aanstekelijk. Deels moeten we die energie in de juiste banen zien te leiden. In die zin dat op de juiste momenten rust aan de bal er ook bij hoort. Aan de andere kant moeten juist dat tempo en die beweging dit seizoen twee van onze sterke punten zijn. In de oefenwedstrijden die we vorig seizoen tegen topamateurs speelden, zag je al dat we daar het verschil mee kunnen maken.

,,Die onbevangenheid maakt het denk ik ook zo aardig om een elftal als Jong ADO Den Haag te zien voetballen. Ik hoop dan ook dat de Haagse voetballiefhebbers dat dit seizoen regelmatig zullen doen. Ik denk dat daarbij vooral de derby's tegen Quick en Westlandia al bij voorbaat aantrekkelijke affiches zijn."

Topteams

,,Ja, we willen zeker bovenin meedraaien. In hoeverre dat ook daadwerkelijk lukt, gaat afhangen van de concurrentie van de topteams. Hoe die er voorstaan, is nu even moeilijk in te schatten. Het uitgangspunt van Jong ADO Den Haag is jongens afleveren voor de selectie van ADO Den Haag 1. Talenten leren het meest van de fouten die ze maken, dus is het belangrijk dat ze vrij in hun hoofd kunnen voetballen en voelen dat wij ze vertrouwen geven. Toch staat het uitgangspunt dat je elke wedstrijd die je kan winnen, moet winnen, ook bij dit team voorop. Niets motiveert en stimuleert meer dan succes. Met die hoofdgedachte willen we dat onze Haagse talenten hun opleiding hier afronden."