Jong en oud worden 'extra verleid' om te stemmen

Op de dag van de lokale verkiezingen trekken twee mobiele stembussen langs Haagse scholen. Leerlingen die voor het eerst mogen stemmen, kunnen zo in de pauze of na schooltijd eenvoudig hun ‘democratische plicht vervullen’.

,,Lang niet alle jongeren groeien op in een omgeving waar politiek elke dag aan de keukentafel wordt besproken’’, legt burgemeester Pauline Krikke uit. ,,Voor hen zetten we daarom graag een stapje extra.’’ Als het mogelijk is, zet Den Haag op de gekozen routes twee klassieke schoolbussen in.

‘Pop-up’

Ook ouderen krijgen extra hulp. Zo zet Den Haag op 21 maart zogenoemde pop up-stembureau’s in, om de bewoners van woonzorgcentra (zonder vast kieslokaal) tegemoet te komen. Omdat elk pop-up-bureau op verschillende locaties kan worden ingezet, hoopt de gemeente een ‘heel groot deel’ van de bewoners van woonzorgcentra te bereiken.

Al met al staan er in Den Haag volgend jaar maart 270 stembureau’s op 252 locaties in de stad. Dat zijn er 26 meer dan vier jaar geleden. Nieuw zijn bijvoorbeeld de dubbele stembureaus op locaties met hoge opkomst, zoals boekhandel Paagman. Ook voor het eerst: stemmen in de Caballero-fabriek (Binckhorst) en in de Sportcampus in het Zuiderpark.

Verder gaan de kieslokalen op de drukke stations Den Haag Centraal en Holland Spoor op verkiezingsdag al om 6.30 uur open. Een uur eerder dan anders.

Tekort

De gemeente trekt ook lering uit de Tweede Kamerverkiezingen in de stad. Toen kampten sommige stembureaus met een tekort aan stemformulieren. ,,Dat mag nooit meer gebeuren’’, herhaalt de burgemeester. En dus slaat Den Haag groots in: 608.000 stembiljetten op zo’n 380.000 kiezers. Elk stembureau krijgt voor 120 procent van de verwachte opkomst formulieren. Nog eens 40 procent extra gaat naar de Haagse stadsdelen, om eventuele tekorten onmiddellijk te kunnen aanvullen.

Quote Het is geen recht waar we losjes mee moeten omgaan Pauline Krikke

,,Op diverse plekken in de wereld strijden mensen voor hun stemrecht’’, stelt Krikke. ,,Het is geen recht waar we losjes mee moeten omgaan. Daarom doen we er alles aan om de opkomst te vergroten.’’