Jonge ADO-fan Ranim (9) heeft nu alles in groen-geel dankzij gulle supporter

Ja, wat doe je dan als beheerder van de supporterswebsite Northside.nl die ook nog eens net nieuwe mooie sjaals heeft laten maken en thuis een heel FC Den Haag museum heeft? Dan ga je zo'n jonge fan natuurlijk die nieuwe sjaal brengen. En je doet er nog een collectors item bij van oudere datum, een pet in de kleuren groen en geel, een speldje, wedstrijdboekjes en het boek dat je samen met andere supporters hebt geschreven over het legendarische 'oude' stadion in het Zuiderpark. Alles is Ranim gisteren aan het einde van haar schooldag in groep 5 van de Kameleon in de Ketelstraat omgehangen, opgezet en overhandigd.



Ranim had er zelf de nacht ervoor niet van kunnen slapen, zegt haar moeder. ,,Zo spannend vond ze het." Ze had tenslotte alleen maar in de serie Topstukken gestaan van deze krant in samenwerking met het Haags Historisch Museum. Ze had trots haar topstuk laten zien: de sjaal van de Oranje Leeuwinnen. En er bij verteld dat ze fan is van ADO en dat als er een wedstrijd is, ze daar met haar broer naartoe gaat.



Maar volgens Ed Slier 'heeft de jeugd de toekomst en moet ik ooit ook opgevolgd worden'. Een man met een ADO-missie, die hij graag overbrengt. Is het niet tussen de ADO-attributen thuis, dan op het schoolplein van de Kameleon.



