Jonge boomvalk valt tijdens vliegles midden op kruispunt in Den Haag

Daar schrik je als melder toch maar even van als er ineens een jonge roofvogel naar beneden komt zeilen", zegt een medewerker van de Dierenambulance Den Haag. Het jonge dier was net bezig met een vliegles, maar kon nog wel wat oefening gebruiken. ,,Het broedseizoen van de boomvalk loopt in oktober ten einde en dus zijn deze jonge roofvogels bijna klaar om er vandoor te vliegen. Helaas gaat dit vaak niet zonder slag of stoot."

Het dier kwam onverhoopt op het Aegonplein in Den Haag terecht, midden op het kruispunt. ,,De melders wisten hem van de weg af te bewegen, maar een roofvogel oppakken zonder de juiste uitrusting en ervaring kunnen wij niet aanraden.” Daarom werd ambulancechauffeur Hugo naar de straat gestuurd. ,,Bij aankomst moest hij even goed kijken waar het nest zat. Want het liefste plaatsen we het jong terug in het nest, maar in dit geval was het nest echt te hoog om het jong terug te zetten.”



Dus is het jong meegenomen naar de vogelopvang. ,,Zodra hij sterk en fit genoeg was hebben ze hem terug geplaatst.”