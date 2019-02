Jonge Democraten laten Hagenaars ‘spacen’ als actie voor legalisatie ecstacy

Maak je geen zorgen, het gaat om nep-drugs, maar de actie moet politiek Den Haag wel wakker schudden, denken de Jonge Democraten. Volgens hen kan met de legalisatie van drugs de onderliggende criminaliteit beter worden aangepakt. Als drugs legaal kunnen worden getest, kan dat het gebruik veiliger maken.



De actie is vrijdag vanaf 15.00 uur op het Plein in Den Haag.



