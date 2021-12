Jonge Haagse ‘hackers’ winnen prijs met oplossing voor advertentiefraude woningmarkt

Tijdens deze internationale wedstrijd, die dit jaar voor de vierde keer plaats vond in Den Haag, werden hackers uitgedaagd om in 48 uur een oplossing te bedenken voor een wereldprobleem, waarbij zij hun hackerskwaliteiten positief benutten. Het team van De Haagse Hogeschool bedacht een oplossing voor iets waar veel internationale studenten en expats mee te maken hebben: frauduleuze advertenties op de woningmarkt die studenten verleiden een borgsom over te maken waarna ze kunnen fluiten naar hun geld.

Scannen

,,We scannen de woningadvertentie op verschillende punten, allereerst op tekst en beeld”, legt docent Tim van den Bosch, uit. ,,Is de foto bijvoorbeeld uniek of wordt hij vaker gebruikt? We checken ook de huurprijs, komt die wel overeen met de gemiddelde prijs per vierkante meter voor een woning in Den Haag? En we hebben een koppeling met het kadaster gemaakt, zodat je kunt zien of de aanbieder van de advertentie ook de eigenaar van de woning is.”