‘Jonge hond’ Hans Eijkenaar (57) is drummer van het jaar: ‘Ik heb gewoon een hele goeie wansmaak’

Het is de aard van het beestje. Drummers schreeuwen minder dan zangers en gitaristen om aandacht op het podium. Eijkenaar, gepokt en gemazeld als drummer van onder meer Anouk, Kane, Kayak en The Voice of Holland, schudt de clichés gekscherend maar met een kern van waarheid uit zijn mouw: ,,De zanger is het grote ego, de gitarist is stiekem de ster, de toetsenist is de nerd en de bassist is de rustige controleur. De drummer? Die zit achterop het podium met iets te veel energie en vindt het niet erg om avond aan avond voor 300 kilo aan trommels het podium op te moeten tillen.’’