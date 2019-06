Jonge honkballers mogen naar EK in Polen: 'Hopelijk zit de loting een beetje mee'

Wat is Little League precies?

,,Een van oorsprong Amerikaans toernooi dat overal ter wereld wordt georganiseerd. De KNBSB doet dat in Nederland. Little League is een regionaal programma voor alle jonge honkballers en softballsters van 10 tot 16 jaar. Eigenlijk een soort voorloper van Jong Oranje. Je leeftijd en woonplaats bepalen in welke league je speelt. Na het regionale programma neemt de regionale selectie deel aan het NK Little League in Almere.‘’



En Den Haag is dus de beste van Nederland?

,,Klopt. En dat is best bijzonder. Wij hebben geen honkbalacademie, zoals bijvoorbeeld in Rotterdam en Amsterdam. Zij trainen vier keer per week en spelen twee wedstrijden per weekend. Hier gebeurt dat allemaal in clubverband. Ons regioteam bestaat uit spelers van Storks uit Den Haag, Blue Birds uit Delft, Birds uit Zoetermeer, Alphians uit Alphen aan den Rijn en Adegeest uit Voorschoten. Maar ze hebben het NK overtuigend gewonnen.”



En nu dus naar het EK in Polen?

,,Zaterdag begint het. In totaal doen er twaalf teams mee. Landen als Italië, Spanje en Tsjechië zijn enorm sterk. Dus hopelijk zit de loting een beetje mee. Tegen landen als België, Roemenië en Oostenrijk hebben we iets meer kans. Volgende week zaterdag is de finale.”



Hoe groot is de kans dat je die wint?

,,Eerlijk? Niet zo groot. Maar je weet nooit hoe het loopt. We hadden ook niet verwacht het NK te winnen. De winnaar van het EK mag trouwens naar het WK, dat in de Verenigde Staten wordt gespeeld.''