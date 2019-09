Jonge kluiskrakers moeten negen maanden brommen

Een 19-jarige Hagenaar krijgt 67 dagen cel, die hij al heeft uitgezeten. Twee andere verdachten van 20 jaar zijn veroordeeld tot 101 dagen cel, die ze inmiddels ook al achter de rug hebben. Een van deze Haagse verdachten reed de auto en moet vanwege zijn gevaarlijke rijgedrag een boete van 450 euro betalen. Een 19-jarige Hagenaar krijgt negen maanden cel, en moet wel terug naar de cel. Hij zou, naast de kluiskraak aan de Aarlanderveenstraat, ook nog een inbraak gepleegd hebben aan de Noordkrompsingel in Den Haag.

Eind vorig jaar sleepten de mannen een kluis gevuld met bankbiljetten en munten uit een woning, waarvan de bewoners op vakantie waren. De politie snapte hen, na een telefoontje van omwonden. De inbrekers probeerden met snelheden tot 130 kilometer per uur over de Oostweg en de Leidschendamseweg in Zoetermeer te ontkomen. Uiteindelijk vlogen de bestuurders uit de bocht, waardoor de vluchtauto op z’n zijkant terechtkwam. Twee mannen probeerden nog te ontkomen door het weiland in te vluchten, maar werden net als de andere twee mannen gepakt.

,,De inbraak was grondig voorbereid”, zei de officier van justitie twee weken geleden bij de rechtbank. De inbrekers hadden vooraf een papiertje in de voordeur gestoken, om te kijken of de bewoners van het pand thuis waren. ,,Die troffen een grote puinhoop aan bij thuiskomst”, aldus de officier.

Een 19-jarige Hagenaar die 67 dagen cel heeft gekregen zei dat hij alleen in de auto was meegegaan en niet in de woning is geweest, maar daar hecht de rechtbank geen waarde aan.