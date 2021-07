Jonge krijsende meeuw in de tuin? Laat 'm gewoon met rust!

Op een rijtje

- Meeuw in de tuin? Kijk of het dier gewond is. Zo ja: schakel dan de dierenambulance in of breng het dier naar Vogelopvang De Wulp. Ditzelfde geldt als de ouders spoorloos of dood zijn.

- Is het dier niet gewond maar loopt het verbaast rond? Kijk of de ouders in de buurt zijn en zet het meeuwtje terug in het nest. Het dier is nog te jong om te leren vliegen.

- Zie je een jong op of langs een drukke weg, probeer hem dan te verplaatsen naar een veiligere plek. Wel dichtbij, zodat de ouders hem niet kwijt raken.