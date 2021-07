Jonge lepelaar strijkt verzwakt neer in Haagse woonwijk: ‘Komt bijna nooit voor’

,,Regelmatig krijgen wij telefoontjes van mensen die zeggen: ‘Er zit hier een grutto. In veel gevallen blijkt het dan om bijvoorbeeld een houtsnip te gaan”, zegt een vertegenwoordiger van de Dierenambulance. ,,Des te leuker is het voor onze ambulancechauffeurs als je aankomt en het toch wel zeker om een vogelsoort gaat die niet zo heel veel in onze mooie stad voorkomt.”

Verzwakt

Een lepelaar, die je vooral tegenkomt in Zeeland en op de Waddeneilanden en niet zo snel midden in Den Haag, was per ongeluk gestrand in een woonwijk aan de Exloostraat. De melder heeft het dier voorzichtig opgesloten in de tuin en de dierenambulance gebeld. Hierdoor was de vogel eenvoudig te vangen. ,,Chauffeur Rachel zag gelijk dat het jong wat aan de verzwakte kant was en dat hij vermoedelijk hierom op deze vreemde locatie was neergestreken.”