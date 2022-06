Jonge overvallers slaan eigenaar juwelier op hoofd en spuiten vloeistof in gezicht van vrouw (83)

De eigenaar van juwelier Diva Gold & Diamonds kreeg gisteren een vloeistof in zijn gezicht gespoten en werd op zijn hoofd geslagen bij een overval. Ook een klant, een vrouw van (83) werd met vloeistof bespoten. ,,Mogelijk gaat het om pepperspray.”

Een vrouw rekende rond het middaguur een sieraad af in de zaak aan de Dierenselaan in Den Haag. ,,Toen zij de winkel uitliep leek het alsof zij de deur openhield voor vier onbekende mannen die de winkel binnendrongen”, meldt de politie. ,, Zij spoten de eigenaar van de juwelier en een aanwezige klant een vloeistof in hun gezicht, mogelijk gaat het om pepperspray.”

Vervolgens ontstond een worsteling tussen de eigenaar en de vier verdachten. ,,Het slachtoffer werd daarbij op zijn hoofd geslagen.”

Quote Het andere slachtof­fer, een 83-jarige vrouw, is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Politie Den Haag

De vier overvallers, die tussen de 15 en 18 jaar worden geschat, gingen er vervolgens zonder buit vandoor. ,,Een getuige zag dat zij via de Nunspeetlaan de Morgenzonlaan in renden.”

De eigenaar van de juwelier is in zijn zaak behandeld aan zijn verwondingen. ,,Het andere slachtoffer, een 83-jarige vrouw, is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.”

Getuigen

De politie heeft in de omgeving naar de vier verdachten gezocht, maar zij werden niet meer gevonden. Het gaat om een jongen, die 15 jaar wordt geschat, van rond de 1.60 meter lang. ,,Hij heeft een donkere huidskleur en kort, gemillimeterd, zwart haar. Verder droeg hij een voetbalshirt met rode accenten, een zwarte joggingbroek en zwarte schoenen.”

De tweede verdachte is een jongen van 1.70 meter lang. Hij wordt rond de 17 jaar oud geschat. ,,De verdachte heeft een smal gezicht en licht getinte huidskleur. Hij droeg een zwarte joggingspak, met op de borst een wit logo en zwarte schoenen. Verder droeg hij de capuchon van het trainingsjack over zijn hoofd.”

De derde verdachte wordt rond de 18 jaar oud geschat. ,,Hij heeft een lang postuur en witte huidskleur. Verder had hij zwarte kleding aan.” De laatste verdachte die de politie zoekt wordt ook rond de 18 jaar oud geschat. ,,Hij heeft een getinte huidskleur en ook hij was in het zwart gekleed.”

Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.

Bekijk hieronder de beelden terug die gisteren na de overval zijn opgenomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.