Jonge rockers Beyond The Moon bemachtigen rol in speelfilm

Hoe zijn jullie in deze film beland?



,,We kregen een jaar geleden het aanbod via een familielid van de baas van Ready To Play, een organisatie die ons toen hielp en begeleidde. Toen we het hoorden, gaven we meteen aan dat we het heel graag wilden.''



Waren jullie er zenuwachtig voor?



,,Ikzelf niet, maar onze zangeres Luna heeft een wat grotere rol, dus voor haar was het wat enger. Zij heeft namelijk tekst, de rest mag eigenlijk gewoon zichzelf spelen. Ook in de film zijn we Beyond The Moon, dus dat ging ons makkelijk af.''