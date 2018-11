Jonge Scheveningers worden klaargestoomd voor nieuw strandseizoen

,,We hebben al elf Scheveningse jongeren die lifeguard willen worden”, zegt een enthousiaste Mara van der Schaaf van opleidingsinstituut ABZee Scheveningen. In totaal is er plek voor zestien jongeren die vanaf 29 januari in alle facetten van de reddingsbrigade worden geschoold. Nog vijf geïinteresseerden te gaan dus. ,,Dit kan prima worden gecombineerd met werk of school. We vragen ze ongeveer vier uur per week vrij te maken om op het strand te oefenen.”