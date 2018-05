Jonge valkjes uit Rijswijk krijgen ringen

De twee ouders van de valken zijn al sinds 2010 bij elkaar, vertelt 'stiefmoeder' van Anton en Antonia Thea van Gogh. ,,En het was het eerste broedpaar in de regio. Dus dat is wel heel bijzonder."

Via een webcam was al live te zien hoe de drie jongen aan de Generaal Spoorlaan uit het ei kropen. Een vierde ei werd door moeder Antonia opgegeten. Of dit ei toen al kapot was, is niet bekend.