Jonge verdachte gebeten door politiehond na scooterdiefstal

Dat laat de politie vandaag weten. Afgelopen maandag wilden agenten drie jongeren aanhouden in de wijk Het Lien omdat die twee gestolen scooters bij zich hadden. Het drietal probeerde te ontsnappen van de politie, maar konden na een achtervolging worden aangehouden. Eén van hen, de 19-jarige Leidschendammer, werd daarbij gebeten door een politiehond.



In de dagen daarna deed de recherche onderzoek. Daarop volgden nog twee aanhoudingen. In totaal werden er vier gestolen scooters gevonden.



Volgens de politie gaven de verdachten aan dat ze scooters stalen die alleen op stuurslot staan. ,,Dus als je scooter je lief is, doe ook een kettingslot om je scooter’’, waarschuwt de politie op Facebook. ,,Het verkleint de kans op diefstal.’’



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!