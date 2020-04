Jonge verdachten zwijgen over fatale steekpartij waarbij Laakse voetballer Bilal Aydin (20) omkwam

Op de avond dat Bilal Aydin stierf op 21 december, nam rapgroep SK6 net een nieuwe clip op. In hun buurt, het Haagse Schipperskwartier, een buurtje met veel armoede, grofweg tussen de Goudriaankade, het spoor en de Rijswijkseweg. In de clip zwaaien de rappers, net als altijd, met grote messen en spuien ze gewelddadige teksten. Maar hoe daarna een vechtpartij ontstond en wie de dodelijke steek uitdeelde, bleef ook vanmorgen in de rechtszaal zeer onduidelijk.

Want naar nu blijkt: het moordwapen is nog altijd niet gevonden. Camerabeelden geven geen uitsluitsel en ook het sporenonderzoek heeft niets opgeleverd. Om het nog ingewikkelder te maken: Bilal is met twee verschillende messen neergestoken, waarbij het mes dat in zijn wang terechtkwam, dodelijk bleek. De politie moet het doen met de verklaringen van getuigen die avond. Zo’n honderd heeft ze er opgetekend, maar zo zei de aanklager vanmorgen: helemaal niemand van hen heeft naam en toenaam willen noemen.

Medeplegen

Toch vervolgt het Openbaar Ministerie twee jonge mannen voor het medeplegen van doodslag. De ene is Eduardo M., een jongen van negentien, van Dominicaanse afkomst en te zien in de clip die die avond door SK6 werd opgenomen. Hij maakt geen deel uit van de groep, en heeft op de beelden volgens zijn advocaat Machteld Roethof geen mes in zijn handen. De andere is Gennaro van D., ook negentien jaar oud. Zijn advocaat Gerald Roethof wil niets loslaten over of Van D. een van de SK6- rappers was. ,,Ik wil wegblijven van de drillrapscene. In mijn optiek waren die avond een groep jongetjes met iets te veel testosteron aan het klieren en is dat onverwachts heel erg uit de hand gelopen.”

Volledig scherm Bilal Aydin kwam eind vorig jaar om het leven bij een steekpartij in Den Haag © Politie

Sk6 kreeg na de dood van Bilal te maken met ernstige doodsbedreigingen. Een van de rappers uit deze groep, zo ging het verhaal, zou samen met iemand uit Roffa (Rotterdam) de steken hebben toegebracht. Of die rapper Gennaro is, is onduidelijk. Er wordt gezwegen, op beelden zijn jongens door bivakmutsen of grote sjaals nooit herkenbaar en de meesten zijn alleen met hun bijnaam bekend.

De dodelijke steekpartij deed in het land discussie oplaaien over het effect van de zogenoemde drillraps en jongeren. Al eerder waren er incidenten geweest waarbij jongeren elkaar met messen te lijf gingen nadat ze elkaar in de raps met wapengekletter en met gewelddadige teksten hadden uitgedaagd. Wat was er aan de hand?

Tralies

Voor de officier van justitie is nu vooral van belang dat de verantwoordelijken voor lange tijd achter de tralies komen. Dat zijn in haar ogen Eduardo en Gennaro. Volgens de aanklager hield Gennaro, nadat hij een klap kreeg van Bilal, hem vast, sleurde de voetballer naar een auto en riep ‘dip hem, dip hem’, straattaal voor: ‘steek hem neer’. Eduardo is, zo stelt het Openbaar Ministerie, de lange jongen die door omstanders aangewezen werd als ‘de lange jongen die links van Bilal op hem instak’.

Volgens Machteld Roethof is op die verklaringen nog van alles af te dingen. Want terwijl M. allang vastzit, hoort de politie in een afgeluisterd gesprek nog zeggen dat iedereen zijn bek houdt wie het heeft gedaan. ,,Zou het kunnen dat er een zondebok is gezocht en dat de echte dader helemaal niet vastzit?”