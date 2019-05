Jonge zwanen geboren nabij Melis Stokelaan: ‘Geen brood, meeuwen pikken de jonkies dood’

Wie de bordjes heeft opgehangen, is onbekend. Mogelijk zijn het bewoners, vrijwilligers van een organisatie of andere dierenliefhebbers. De jonge zwanen zijn geboren uit een nest dat de ouders hadden gemaakt in het water bij winkelcentrum Leyweg.

Zwanen in de stad

Zwanen hebben het moeilijk in de Haagse wateren. In april van dit jaar startte de politie een klopjacht op de stropers die in de Haagse grachten zwanen en ganzen hadden geschoten, en de dieren vervolgens hadden meegenomen. Volgens kenners van de Haagse binnenwateren gebeurt dit vaker en zijn er in de stad ‘nog amper zwanen over'.

Vorig jaar werden verschillende zwanenkoppels in de regio gedood. In het Zuiderpark werd in mei 2018 vier zwanen de nek omgedraaid en werden eieren in nesten kapot getrapt. Voor die misdrijven is voor zover bekend nog altijd niemand opgepakt.